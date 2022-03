Francisco Cerundolo. L'azzurro era partito bene, con una palla break guadagnata e un avvio pimpante. Poi il blackout: avanti 40-0 nel quarto game, Jannik è stato breakkato e poi ha perso a zero il gioco successivo. Il classe 2001 non ha palesato evidenti problemi fisici, è uscito teso in volto ma non claudicante, senza richiedere l'intervento di medico o fisioterapista. Un ritiro clamoroso: Jannik Sinner lascia il campo dopo appena 5 giochi nel quarto di finale del Masters di Miami contro l'argentino. L'azzurro era partito bene, con una palla break guadagnata e un avvio pimpante. Poi il blackout: avanti 40-0 nel quarto game, Jannik è stato breakkato e poi ha perso a zero il gioco successivo. Il classe 2001 non ha palesato evidenti problemi fisici, è uscito teso in volto ma non claudicante, senza richiedere l'intervento di medico o fisioterapista.

Cerundolo ha eliminato: Griekspoor, Opelka, Monfils, Tiafoe e Sinner

"Ho visto che sul 3-1, 30-0, si è piegato e pensavo fosse stanco - ha detto Cerundolo a fine partita. Mi sono allenato con lui nei giorni scorsi e non ho visto nulla di strano. Spero possa recupare in fretta". Per Francisco Cerundolo, argentino di Buenos Aires, continua questo torneo da favola. Il classe 1998 vola in semifinale in un 1000 per la prima volta in carriera con un pizzico di fortuna: Griekspoor al primo turno ha avuto un colpo dì sole, Opelka si è ritirato al secondo turno, Monfils ha avuto problemi fisici al terzo, Tiafoe ha avuto mal dì schiena a metà secondo set agli ottavi e ora Sinner ritirato dopo cinque game.

