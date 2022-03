Kyrgios è stato infatti condannato a pagare un totale di 35.000 dollari per le varie “mattate” viste nel match con Sinner. La multa è così suddivisa:

Oscenità: 5.000 dollari

Condotta antisportiva: 5.000 dollari

Condotta antisportiva: 5.000 dollari

Abusi verbali: 20.000 dollari

Totale, appunto, 35mila dollari, che da detrarreai 94.575 che spettano a chi è arrivato fino agli ottavi si finale, significano in sostanza per l’australiano aver rinunciato a un terzo dei propri guadagni. Non un grande affare, insomma, per Nick Kyrgios.

