La Next-Gen è sempre più addentrata nel presente del tennis.Il titolo ATP 250 di Monaco di Baviera è parte della bacheca del danese Holger Rune, in una finale che prometteva bene ma che si è interrotta prematuramente a causa del ritiro dell’olandese Botic van de Zandschulp sul 4-3 in suo favore nella prima frazione; nonostante il successo sia arrivato in maniera anticlimatica, c’è da registrare la grande settimana del danese, che ha battuto il numero 3 al mondo Alexander Zverev e fa un enorme salto in classifica ATP, aggiornando il suo best ranking al numero 44, posizione che occuperà da domani, e riportando un torneo del circuito maggiore in Danimarca, evento che non accadeva dal successo a Memphis 2005 di Kenneth Carlsen.

Il match infatti stava promettendo bene, con occasioni da una parte e dall’altra; il primo a passare in avanti è il neerlandese, che dopo aver salvato due palle break riesce a prendersi il vantaggio strappando il servizio al suo avversario a zero. Il settimo gioco è combattutissimo, con Rune che riesce a riportarsi in linea di galleggiamento alla quarta occasione, ma un match che pareva assai equilibrato si interrompe di fatto lì.

Infatti van de Zandschulp all’improvviso chiede un medical time out a causa di un dolore al petto e guadagna gli spogliatoi. Una pausa forzata che dura attorno ai quindici minuti, con l’olandese che prova nuovamente a tornare in campo, ma dopo quattro punti dell’ottavo gioco sceglie di interrompere il match per lasciare il successo al suo avversario.

Lo stesso Rune non è affatto contento di come sia arrivato il successo, augurando una pronta guarigione a van de Zandschulp, primo olandese in una finale ATP a distanza di sei anni (l’ultimo è stato Robin Haase nel 2016): “Questo è il modo peggiore di vincere una finale. Aveva iniziato molto bene il match che si è interrotto improvvisamente. Gli auguro una pronta guarigione” Il neerlandese si consola con il nuovo best ranking: da domani sarà il trentunesimo giocatore delle classifiche mondiali.

