Casper Ruud. Le indicazioni fornite da Fognini in questi giorni sono davvero positive, con 3 belle vittorie senza lasciare un set per strada. Ora però c'è un avversario tosto come il norvegese Ruud. Dovesse spuntarla ancora, troverebbe probabilmente Nadal, che sfida Rublev. Fabio Fognini, testa di serie numero 15, tiene alto il tricolore a Monte Carlo, approda ai quarti di finale e prosegue la sua striscia di vittorie consecutive (nove) nel Principato. Dopo l'esordio comodo con Kecmanovic, il successo su Thompson e la bella vittoria su Krajinovic , il cammino dell'azzurro venerdì si intreccia con quello di. Le indicazioni fornite da Fognini in questi giorni sono davvero positive, con 3 belle vittorie senza lasciare un set per strada. Ora però c'è un avversario tosto come il norvegese Ruud. Dovesse spuntarla ancora, troverebbe probabilmente Nadal, che sfida Rublev.

Fognini-Ruud, a che ora in campo e dove vederla

Il ligure, inserito nella parte bassa del tabellone, giocherà il terzo match sul centrale, unico campo utilizzato per i singolari dai quarti in poi. Fognini è terzo match di giornata dopo Tsitsipas-Davidovich e Evans-Goffin. Il programma inizia alle ore 11 dunque Fognini-Ruud comincerà indicativamente verso le 14:30. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, mentre Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

ATP, Monte Carlo Fognini prima domina e poi rimonta: è ai quarti di finale 5 ORE FA

Fabio Fognini - Masters 1000 Monte Carlo 2021 Credit Foto Getty Images

Fognini-Ruud, due precedenti

Attenzione perché Casper Ruud, seppur si sia affacciato al top del tennis da un tempo relativamente breve, ha già incontrato Fognini due volte. E in entrambi i casi l'ha sconfitto. Si tratta di due partite nel 2020. La prima in ATP Cup, a gennaio, in Australia, con vittoria di Ruud in due set. La seconda ad Amburgo, sulla terra rossa, lo scorso fine settembre, sempre in 2 set a favore del norvegese. Occhio dunque perché Ruud è un avversario tosto.

Ranking

Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, fanno rimanere bloccato l’azzurro a quota 2048 punti, che figureranno però da lunedì 19 aprile nel nuovo ranking ATP, dove al momento è virtualmente al 25° posto. Fognini, che lunedì 12 era numero 18 con 2548 punti, deve arrivare almeno in finale per risalire la china in termini di punti. L’azzurro, infatti, pur superando ottavi e quarti non guadagnerebbe punti, mantenendo in classifica soltanto la metà dei 1000 conquistati nel 2019.

Vincendo la semifinale, invece, porterebbe a casa 600 punti, guadagnandone 100 netti rispetto ai 500 che al momento conserverebbe dal 2019, ma rimarrebbe, nella migliore delle ipotesi, al 25° posto. Al momento, infatti, è impossibile sapere come si comporteranno i tennisti vicini all’azzurro nel ranking. Vincendo poi nuovamente il torneo, Fognini, invece, si riprenderebbe tutti i 1000 punti, ritornando ai 2548 che aveva lunedì 12, ma per confermare la 18esima posizione della settimana precedente deve anche sperare in risultati non eccezionali dei tennisti che lo seguono e che non hanno punti da difendere.

Il cammino di Fognini

Primo turno: Fabio Fognini b. Miomir Kecmanovic 6-2 7-5 REPORT

Secondo turno: Fabio Fognini b. Jordan Thompson 6-3 6-3 REPORT

Ottavi di finale: Fabio Fognini b. Filip Krajinovic 6-2 7-6 REPORT

Il cammino di Ruud

Primo turno: Casper Ruud b. Holger Rune 6-1 6-1

Secondo turno: Casper Ruud b. Diego Schwartzman 6-3 6-3

Ottavi di finale: Casper Ruud b. Carreno Busta 7-6 5-7 7-5

Sinner: "Da Djokovic oggi ho imparato che...."

ATP, Monte Carlo Fognini agli ottavi in scioltezza. Caruso e Cecchinato out IERI A 10:31