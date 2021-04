Tennis

Masters 1000 Sinner: "Elogi Djokovic? Ringrazio Novak ma devo ancora crescere e impararare tanto"

TENNIS - Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, ringrazia il serbo per le belle parole ma non si esalta: "La sconfitta di oggi fa capire che devo ancora capire certe situazioni che qualche volta ancora io non capisco anche perché hanno fatto più partite di me, io gioco sempre tutti i punti perché è la cosa giusta da fare ma devo sempre migliorare".

00:00:57, un' ora fa