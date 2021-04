Per Sinner l'ambientamento sulla terra rossa dura circa un quarto d'ora, tempo in cui il 33enne di Barcellona, ex n° 17 del mondo, riesce a tenere il pallino del gioco e piazzare un break. Sotto 2-0 l'altoatesino cambia marcia e sale in cattedra, mostrando il suo miglior repertorio, e dopo appena mezz'ora conquista il primo set 6-2 con ben 15 vincenti all'attivo. Il secondo parziale per l'azzurro è una passerella (6-4 in 50 minuti) verso la, sua seconda casa durante l'off-season. La testa è già settata al match da sogno contro il Djoker (già incontrato nell'esibizione ad Adelaide pre-Australian Open ). L'obiettivo è smentire quanto detto solo una settimana fa a Miami: