11:05 - Musetti vs Karatsev: si parte!

Lorenzo Musetti apre il torneo. Nessun precedente tra i due. Musetti è n°84 (best ranking), reduce dai quarti a Cagliari . Qui con una wild card. Sfida Aslan Karatsev, che è n°29 ma soprattutto è stato l'uomo di inizio stagione 2021. Una semifinale agli Australian Open, la vittoria a Dubai. Vediamo come se la cava sulla terra. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA DEL MATCH!

Informazioni, date e orari

ll Monte-Carlo Rolex Masters, conosciuto come Masters di Monte-Carlo, è un torneo di tennis maschile appartenente alla categoria ATP World Tour Masters 1000, ovvero la categoria più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam e le ATP Finals. La competizione si svolge nel mese di aprile a Roccabruna, comune francese confinante con il Principato di Monaco. Svolte le qualificazioni nel weekend del 10-11 aprile, i primi match del tabellone principale sono iniziati alle ore 11 di lunedì 12 aprile 2021. Il torneo, che terminerà domenica 18 aprile, è stato fondato nel 1897 e nelle prime edizioni vide la vittoria del britannico Reggie Doherty, plurivincitore del torneo di Wimbledon. Detentore del titolo in quanto vincitore dell'edizione del 2019 è stato Fabio Fognini che superò in finale il serbo Dusan Lajovic.

