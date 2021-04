Una bella vittoria. Marco Cecchinato torna ad avere buone sensazioni sulla ‘sua’ terra rossa e dopo i due successi nel tabellone di qualificazione, parte forte anche nel main draw. Il siciliano vince 6-4 6-3 sul ‘tedesco d’America’ Dominik Koepfer, giocatore formato sul cemento della Tulane University, negli Stati Uniti. Una vittoria che dà morale a Cecchinato perché arrivata in maniera tutto sommato netta, contro un giocatore sì poco incline a questa superficie – anche Koepfer proveniva infatti dalle qualificazioni – ma trovata comunque contro colui che al momento è pur sempre il n°56 del mondo e sta avendo di fatto il suo miglior momento tennistico della carriera. Prima di sbarcare in Europa per la stagione del rosso Koepfer era infatti reduce dal bel torneo di Acapulco, dove aveva messo in fila nomi importanti e si era arreso solo in semifinale a Sascha Zverev.

Ecco dunque che il successo di Cecchinato dà grande fiducia al siciliano, all’inizio di quella parte di anno dove deve provare a costruire la parte più sostanziosa della sua classifica. Cecchinato, nonostante un finale un po’ ballerino di partita soprattutto al servizio, ha convinto dal fondo e nella sua capacità di saper variare su questa superficie. Al secondo turno trova un cliente scomodo: la testa di serie n°11 David Goffin. Quattro precedenti tra i due, con il belga che conduce 3-1. Unica vittoria del ‘Ceck’ in quella magica cavalcata al Roland Garros 2018, quando Cecchinato, dopo aver sconfitto anche Djokovic, si arrese solo in semifinale a Dominic Thiem.

