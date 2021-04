Daniel Evans si è fermata però di fronte a un ostacolo troppo grande: Stefanos Tsitsipas. Era stato il protagonista della settimana, con la vittoria su Novak Djokovic che aveva fatto, inevitabilmente, il giro del mondo. La grande corsa nel Principato disi è fermata però di fronte a un ostacolo troppo grande:

E’ la testa di serie n°4 del torneo a confermare il pronostico e mettere fino al cammino da sogno del tennista britannico. Esattamente come nei due precedenti, infatti, Tsitsipas non ha lasciato grande campo al proprio avversario. Sul cemento di Dubai e sulla terra di Amburgo erano arrivate due vittorie facili-facili per il greco, che ha trovato il tris oggi con un perentorio 6-2 6-1.

Stefanos Tsitsipas A Monte-Carlo

Una partita in cui da subito Tsitsipas ha impostato un ritmo molto alto. Ritmo che Evans ha provato a tenere con grande ispirazione a inizio partita, dove nonostante un break immediato a favore del greco, Evans aveva recuperato giocando immediatamente giocando ‘a tutta’. Ecco, appunto, un ‘a tutta’ definizione della partita e condanna stessa per Evans. Troppi rischi, troppo al limite il britannico tanto da finire rapidamente fuori giri. Dal 2-3 e servizio Evans, Tsitsipas ha iniziato a incassare gli errori dell’inglese, che da lì in poi di fatto ha tenuto un solo game! Tsitsipas ha così replicato, come detto, l’andamento degli altri incroci, legittimando il ruolo di favorito e conquistando la terza finale Masters 1000 della carriera, la prima qui a Monte Carlo.

Lì il greco, contro Ruud o Rublev, cercherà paradossalmente il primo titolo. Tsitsipas infatti può forgiarsi dell’etichetta di Maestro ottenuta alle ultime ATP Finals di Londra, ma non ha mai vinto un titolo 1000: nelle due precedenti finali in Canada nel 2018 e a Madrid nel 2019, fu sconfitto rispettivamente da Nadal e Djokovic. Domani l’occasione di poter potarsi a casa il secondo grande torneo della carriera.

