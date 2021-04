Colpo di scena asaluta il torneo agli ottavi di finale cadendo inopinatamente contro, numero 33 del ranking: il britannico si impone perin 2 ore e 8 minuti di gioco sul Ranieri III, conquistando con merito lo scalpo più prestigioso della sua carriera. Il numero 1 del mondo, invece, è irriconoscibile dopo l'esordio brillante con Jannik Sinner , dove aveva sciorinato un gran tennis nonostante i due mesi senza una partita Atp. Nole chiude con una marea di gratuiti (45) e tanti dubbi in una sfida in cui non ha mai dato l'idea di poter cambiare marcia. Evans ringrazia e si prepara per i quarti di finale, dove troverà David Goffin.