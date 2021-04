Una sorte capitata a molti, quasi a tutti, tocca ancora a Federico Delbonis. Il dominatore della terra battuta è tornato e lo dimostra con un 6-1 6-2 perentorio nel Principato. L'11 volte campione di Monte Carlo vince la quinta partita su altrettanti confronti con l'argentino che non possiede le armi per opporsi al mancino di Manacor. Come Bedene nel 2018 e Bautista Agut nel 2019 - nel 2020 non si è giocato - Delbonis viene accolto con un 6-1 dallo spagnolo. I tentativi di allungare la partita dell'argentino sono ammirevoli nel secondo parziale ma non cambiano la sostanza di un destino già scritto.

D'altronde, parliamo di un tennista capace di vincere 102 volte su 103 nei suoi primi turni su terra battuta. L'eccezione? Roma 2008 per l'impresa di Juan Carlos Ferrero. Al prossimo turno Nadal sfiderà Grigor Dimitrov che ha regolato Chardy. Negli altri match spicca la vittoria di Casper Ruud che fotografa un 2021 non esaltante fin qui per il Peque Schwartzman, almeno per quanto riguarda i match in singolare. Per il norvegese ci sarà Carreno Busta che batte Khachanov e su questi campi è sempre rognoso. Garin raggiunge, invece, Tsitsipas, già promosso dopo il successo su Karatsev. Lo stesso discorso vale per Pouille che se la vedrà con Davidovich Fokina, giustiziere di Berrettini. Evans (due set a zero a Hurkacz) si regala Nole Djokovic mentre l'esplosività di Rublev verrà misurata dalla regolarità di Bautista. A completare il quadro degli ottavi Fognini-Krajinovic.

Tutti i risultati

Dimitrov b. Chardy 7-6(3) 6-4

Garin b. Millman 6-1 6-4

Rublev b. Caruso 6-3 6-2

Fognini b. Thompson 6-3 6-3

Djokovic b. Sinner 6-4 6-2

Ruud b. Schwartzman 6-3 6-3

Goffin b. Cecchinato 6-4 6-0

Krajinovic b. Londero 6-0 6-3

Pouille b. Popyrin 7-5 2-6 6-3

Evans b. Hurkacz 6-4 6-1

Bautista b. Paul 6-3 6-4

Nadal b. Delbonis 6-1 6-2

Carreno Busta b. Khachanov 6-2 6-3

