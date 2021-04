Tutto tremendamente facile. Èal Masters 1000 di: lo spagnolo si sbarazza senza pietà del malcapitatodominato perin appena 55 minuti di gioco. Un'altra dimostrazione di forza per l'undici volte vincitore del torneo, apparso tirato a lucido com'era stato all'esordio contro l'argentino Delbonis. Cinque game concessi in due partite e un altro record sfiorato: solo nel 2010 contro Berrer ci aveva messo meno tempo per vincere un match nel Principato, 54 minuti. Impressionante. Ai quarti di finale troverà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Roberto Bautista Agut.

Cade, invece, la testa di serie numero 5,. Il tedesco si arrende in due ain un finale thrilling: al tiebreak, il belga sale 6-2 e si procura quattro match point, ma il finalista degli scorsi US Open vince cinque punti in fila e arriva alla palla set. Goffin fa il contro-ribaltone e con tre punti chiude il match. Ai quarti troverà a sorpresa, che si è preso lo scalpo di Novak Djokovic . Tutto facile per. In apertura di programma, il greco tiene a bada uno specialista comee vince per 6-3 6-4 in un'ora e 40 minuti. Il suo prossimo avversario è lo spagnolo, che dopo aver eliminato Matteo Berrettini supera anche