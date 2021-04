Il secondo titolo più prestigioso della carriera di Stefanos Tsitsipas arriva sulla terra di Monte Carlo. Dopo le ATP Finals 2019 , il 1000 del Principato rappresenta un tabù spezzato per il greco, fino a questa domenica vincente solo nei 250 e sempre ko anche nei 500. La bella settimana di Andrey Rublev si chiude con una brusca frenata per una finale a senso unico persa 6-3 6-3 in un'ora e 11 minuti. Per Tsitsipas c'è anche il primato nella Race che porta alle ATP Finals di Torino (Rublev è secondo, Djokovic terzo). Riviviamo tutto il meglio con gli highlights nel video dal profilo ufficiale Youtube.