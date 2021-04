Tennis

Tennis, Monte-Carlo. Djokovic: "Uno dei miei peggiori match degli ultimi anni"

MONTE-CARLO - "Non voglio togliere nulla dalla sua vittoria, ma da parte mia mi sono sentito male in campo in generale, niente ha funzionato ed è uno di quei giorni": il commento di Djokovic dopo l'uscita con Evans dal Torneo di Monte-Carlo.

00:01:26, un' ora fa