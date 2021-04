"Onestamente, mi sento bene fisicamente e mentalmente. Ho fatto dei buoni allenamenti nelle ultime settimane. Non sembra importante, ma la possibilità qui di uscire dall'hotel per un'ora per camminare un po' cambia molte cose - prosegue il mancino di Manacor - Possiamo prendere aria con il team, ci sentiamo più liberi, anche se non possiamo andare nei ristoranti o nei negozi. E il pubblico? Mi manca, ovviamente. Sul 6-1, doppio break 3-0, era difficile continuare con la stessa intensità senza spettatori. Sono loro che ci spingono il più delle volte. Vogliamo dimostrare loro che siamo in buona forma".

ATP, Monte Carlo Nadal maltratta Delbonis: esordio facile, sfiderà Dimitrov 2 ORE FA

Djokovic elogia Sinner: "E' il futuro e il presente del tennis"

ATP, Monte Carlo Troppo Djokovic per Sinner: il meglio del match in 4' 3 ORE FA