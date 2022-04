Djokovic invece punta a far ritorno nel circuito dopo aver saltato i Masters americani per le solite limitazioni vaccinali. Nole, che nel Principato potrà contare sugli allentamenti degli obblighi vaccinali per stranieri, esordirà contro Davidovich Fokina nel primo Masters 1000 su terra rossa della stagione. Il confronto con lo spagnolo è in programma il 12 aprile come terzo match dalle 11.00 sul Court Rainier III.