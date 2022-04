Il terzo match sul campo Ranieri III promette scintille, il giovane azzurro sfiderà la testa di serie numero 6 del Master 1000 monegasco per un posto negli ottavi di finale. Musetti oggi ha battuto il francese Benoit Paire dopo una lunga battaglia , dimostrando ancora una volta grandi doti atletiche e di fermezza mentale, specie su questa superficie. Il canadese arriva da un periodo non particolarmente brillante, con una sola partita vinta negli ultimi quattro tornei disputati.

I PRECEDENTI

Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime si sono già affrontati due volte l'anno scorso, in entrambi i casi sulla terra battuta. A Barcellona fu il canadese a prevalere per 4-6 6-3 6-0, mentre in quel di Lione fu Musetti a spuntarla 7-6 3-6 7-5.

Lorenzo Musetti, Monte Carlo 2022 Credit Foto Getty Images

DOVE VEDERLA IN TV

Musetti-Auger Aliassime si giocherà mercoledì 13 aprile sul campo centrale di Montecarlo, l'orario è da definire ma sarà il terzo match dalle ore 11. E' possibile seguire l'incontro attraverso Sky Sport con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis mentre la diretta streaming è affidata a Sky Go e Now. Inoltre, anche seguirà il match attraverso la consueta diretta scritta.

