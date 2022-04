Jannik Sinner supera l'ostacolo Rublev e si qualifica ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo dove affronterà Zverev . L'azzurro, dopo avere perso il primo set, si è imposto in rimonta aggiudicandosi il secondo e il terzo parziale sulla terra rossa del Principato (5-7, 6-1, 6-3 il punteggio dell'incontro). Tra i gesti tecnici di Sinner durante il match, è senza dubbio da guardare e riguardare la fantastica palla corta piazzata durante il secondo game del secondo set, sull'1-1: sul 30-30 l'azzurro ha chiuso uno scambio prolungato con una smorzata di rovescio di precisione chirurgica. La palla è planata dolcemente poco dopo la rete e per Rublev, inutilmente proteso in una corsa da fondo campo, non c'è stato scampo.