Dominic Thiem ha annunciato che non prenderà parte al prossimo Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione tennistica sul rosso in programma da domenica 10 a domenica 17 aprile. L’austriaco non ci sarà perché ha contratto il Covid la scorsa settimana nell’ambito del Challenger di Marbella. Il vincitore degli US Open 2020 era tornato a giocare proprio in Spagna a nove mesi di distanza dall’ultima volta, quando si infortunò al polso nel match contro il francese Adrian Mannarino durante il torneo di Maiorca nell’estate 2021.

Al rientro nel circuito cadetto, avvenuto lo scorso 29 marzo sulla terra battuta di Marbella, l’ex numero 3 del mondo è stato sconfitto in due set al primo turno dall’argentino Pedro Cachin. Il forfait di Thiem (che nel frattempo si è negativizzato) apre le porte del tabellone principale monegasco al francese Arthur Rinderknech, dopo che Lorenzo Musetti era rientrato a sua volta nel main draw grazie alla rinuncia di Matteo Berrettini.

