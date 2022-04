Che non scorresse buon sangue fra i due ci si mette poco a capirlo: le prime escandescanze di Fognini sono da datare al quinto game. Non è una novità che papà Tsitsipas sia loquace durante i match del figlio, e il ligure polemizza con l'arbitro per la gestione della situazione. Passando al campo, è un sorprendente Fognini a condurre gli scambi e a imporre gioco: Tsitsipas spesso si accontenta di giocare traiettorie cariche con i piedi molto lontani dal campo. Prima 3-0, poi 3-2, poi di nuovo Tsitsipas allunga sul 5-3. Il greco riesce a strappare un'altra volta il servizio all'azzurro e a chiudere il set con un nastro molto fortunoso che manda Fognini su tutte le furie.

Il secondo set si apre con dell'ironia sulla straordinaria capacità di Tsitsipas di steccare e tenere la palla in campo, il conseguente break con due doppi falli e due gratuiti di rovescio e un'altra partenza in salita: Tsitsipas senza brillare particolarmente, con un tennis di poca forma e molta sostanza, sale 3-0 anche nel secondo set e mette una seria ipoteca sulla vittoria. Fognini esce completamente dalla partita, sfrutta ogni occasione utile per protestare, distrarsi, commettere doppi falli e arrivare velocemente all'impietoso 6-0 finale. Scade la cambiale da 500 punti, metà di quelli che sono ancora congelati dal 2019, ci sarà un balzo indietro in classifica di oltre trenta posizioni. Tsitsipas è il secondo giocatore dopo Davidovich ad avanzare ai quarti di finale e attende Sonego o Djere.

Fabio Fognini, Monte Carlo 2022

