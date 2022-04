Jannik Sinner soffre, perde un set ma alla fine riesce a spuntarla e Masters 1000 di Montecarlo 2022. Al prossimo turno (in programma tra due giorni) il tennista altoatesino se la vedrà contro uno tra il lucky loser tedesco Oscar Otte ed il qualificato finlandese Emil Ruusuvuori. soffre, perde un set ma alla fine riesce a spuntarla e sconfigge il croato Borna Coric per 6-3 2-6 6-3 , qualificandosi per i sedicesimi di finale del. Al prossimo turno (in programma tra due giorni) il tennista altoatesino se la vedrà contro uno tra il lucky loser tedesco Oscar Otte ed il qualificato finlandese Emil Ruusuvuori.

ha voluto rassicurare tutti sul proprio stato fisico dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema all’addome durante il secondo set della partita: In conferenza stampa, in seguito al successo all’esordio con Coric, il giovane azzurrodurante il secondo set della partita:

Non dovete preoccuparvi, infortuni non ne ho. Qui mi sembra di stare bene.

A proposito di una eventuale riorganizzazione del calendario per consentire ai giocatori di prepararsi meglio per i tornei: “Ognuno può parlare per sé e prepararsi come vuole, se non basta il tempo ci si può prendere una settimana in più e prolungare gli allenamenti“.

Jannik aveva già giocato spesso contro Borna Coric, quando entrambi si allenavano nell’Accademia di Riccardo Piatti: “Coric lo conosco perché si è allenato nell’Accademia e quando c’era un torneo succedeva che giocassimo insieme. In che cosa consiste il mio lavoro adesso con Vagnozzi? Non mi va troppo di entrare nei dettagli, stiamo facendo un insieme di cose, credo stiamo lavorando abbastanza bene e forse anche meglio. Stiamo lavorando un po’ su tutto“, conclude il n.12 al mondo.

