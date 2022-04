Il tennis sulla terra rossa apre la stagione europea con l'appuntamento di Monte Carlo, primo Masters 1000 della stagione su questa superficie. Nel Principato per ora la notizia è stata la clamorosa caduta di Djokovic contro Davidovich Fokina , con la seconda sconfitta in 4 partite nel 2022 per il serbo. Un torneo che oltre a Nole aveva già perso tanti protagonisti alla vigilia. Non ci sarà Rafael Nadal , alle prese con una frattura da stress alle costole registrata a Indian Wells. Non ci sarà nemmeno Daniil Medvedev , operato per una piccola ernia e che probabilmente rivedremo solo a fine stagione della terra rossa. Tra i big fuori anche Berrettini , anche lui in infermeria per una piccola operazione alla mano. Grande attesa per Carlos Alcaraz, che dopo la vittoria a Miami scende in campo aprendo il centrale con Korda. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti direttamente da Monte Carlo dove sarà presente il nostro inviato.