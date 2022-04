15:08 - A un game dalla finale Davidovich

Troppi errori di Dimitrov, in una giornata dove sta giocando piuttosto male, specie se paragonato al resto della settimana. 5-3 Davidovich. Lo spagnolo a un game dalla finale.

15:00 - Allungo Davidovich

Quattro game consecutivi per lo spagnolo che da 0-2 sotto è ora avanti di un break, scappa sul 4-2 lo spagnolo.

14:45 - Break e controbreak

Prima Dimitrov allunga sul 2-0, ma poi nel game successivo il bulgaro perdere immediatamente il servizio, rimettendo subito dentro la partita Davidovich. Può costare caro a Dimitrov, che non sta esprimento oggi il tennis brillante dei giorni scorsi.

14:28 - Primo set Davidovich, 6-4

Tre errori di Dimitrov, di cui due con il rovescio in back, e Davidovich porta il break di vantaggio preso in avvio fino alla conclusione di questo primo set. Si carica lo spangolo, che chiude per 6-4 dopo 42 minuti di partita.

14:15 - Partita rapida fin qui

4-3 in 28 minuti, con Davidovich sempre sopra del break preso in avvio di match. Dimitrov sembra essersi messo in partita comunque, c'è equilibrio in campo.

14:00 - Break Davidovich

E' lo spagnolo il primo a trovare l'allungo in questo primo set, poi confermato al servizio. 3-1 a favore di Davidovich.

13:45 - Via, si parte

Inizia la sfida tra Davidovich e Dimitrov.

13:00 - Dopppio in battaglia, tra poco Dimitrov-Davidovich

Il doppio sta andando in battaglia, tra poco la primasemifinale: Davidovich-Dimitrov. Un precedente tra i due, a Roma, lo scorso anno, dove vinse Davidovich.

Order of Play - Sabato 16 aprile - Semifinali

Giornata ricchissima di tennis a Monte Carlo con le semifinali. Il programma si apre con Davidovich-Dimitrov, poi Zverev-Tsitsipas. Qui sotto come sempre in grafica l'order of play completo.

