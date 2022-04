Il tennis sulla terra rossa apre la stagione europea con l'appuntamento di Monte Carlo, primo Masters 1000 della stagione su questa superficie. Nel Principato grande attesa per il ritorno di Novak Djokovic all'attività : il serbo non si vede da Dubai. Non ci sarà Rafael Nadal , alle prese con una frattura da stress alle costole registrata a Indian Wells. Non ci sarà nemmeno Daniil Medvedev , operato per una piccola ernia e che probabilmente rivedremo solo a fine stagione della terra rossa. Tra i big fuori anche Berrettini , anche lui in infermeria per una piccola operazione alla mano.. Dal fresco vincitore di Miamia colui che ha trionfato qui l'anno scorso:. Capitolo italiani: presenti Sinner . Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti direttamente da Monte Carlo dove sarà presente il nostro inviato.