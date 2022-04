Quattro partite vinte nelle ultime venti e una sola, al challenger di Pheonix, dagli Australian Open. La crisi nera di Benoit Paire non sembra avere fine e di sicuro non finirà a Monte Carlo, dove per inciso non vince una partita dal lontano 2016: Lorenzo Musetti avanza al secondo turno dopo una bella lotta e conferma il discreto stato di forma - fisico e soprattutto mentale - mostrato anche a Marrakech la scorsa settimana.

Ci vuole pioggia, vento (soprattutto) e sangue nelle vene. Lorenzo Musetti ne ha avuti in abbondanza. Ha domato la fastidiosa brezza che anima Monte Carlo già da ieri, e ha mantenuto il sangue freddo nel momento in cui il francese si è fatto sotto nel secondo set. Il primo parziale è senza storia, i tentativi del transalpino non sortiscono alcun effetto e viene regolarmente infilato dagli straordinari passanti di rovescio dell'azzurro. Dal 3-2 il ventenne di Carrara si limita all'ordinaria amministrazione. Parlando di vento, però, l'aria è destinata a cambiare e con l'estro di Benoit Paire non si sa mai cosa aspettarsi. Prova l'allungo due volte e due volte viene ripreso, strappando il servizio prima nel quarto e poi nell'ottavo game. Sul 5-3 il francese spreca (sì, spreca, è il caso di dirlo) cinque set point in cui non mette in campo la prima nemmeno una volta. Musetti esce alla grande dal game più complicato e lungo della partita. Mentre le folate si fanno più forti arrivano anche il sesto e il settimo set point sul 6-5 per Paire. L'inerzia sembrava passata dalla parte azzurra dopo che il francese aveva sbagliato uno smash a campo aperto, ma nel tiebreak il gioco temerario del francese alla fine produce i suoi frutti e Musetti si ritrova così al terzo.

Paire toglie, Paire dà. Da sempre questa è la legge non scritta dentro i match del francese e così come è stato in grado di rientrare, il transalpino in un attimo è uscito dalla partita. Emblematico il quarto gioco del set decisivo: un doppio fallo, una volée inguardabile e Paire non solo perde il servizio a zero, ma anche la calma e la partita. La pallina finisce verso il mare, oltre la tribuna sud... E Musetti in un amen di break ne prende addirittura due di vantaggio. Finisce 6-2 6-7 6-2, con Lorenzo che completa così l’en-plein italiano di 4 uomini su 4 al secondo turno. Sarà tosta però lì per il tennista carrarino: lo attende Felix Auger-Aliassime, testa di serie n°6 del tabellone.

