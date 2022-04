dall’inviato a Monte Carlo – Il miglior risultato della carriera. Così in là, Alejandro Davidovich-Fokina, a questo livello, non si era mai spinto. Certo, dei buoni risultati sulla terra dell’Estoril, oppure ancora quel titolo a Wimbledon Junior che gli diede fama e pressioni, ma una semifinale Masters 1000, a Monte Carlo, – Il miglior risultato della carriera. Così in là,, a questo livello, non si era mai spinto. Certo, dei buoni risultati sulla terra dell’Estoril, oppure ancora quel titolo a Wimbledon Junior che gli diede fama e pressioni, ma una semifinale Masters 1000, a Monte Carlo, dopo aver fatto saltare Djokovic , è un’altra cosa.

Continua a godersi la corsa il tennista spagnolo, che già lo scorso anno aveva fatto vedere grandi cose sulle terra battuta. I quarti qui, così come a Parigi. Quest’anno però il passo è stato ancora più grande e la vittoria su Taylor Fritz, dopo quella dei titoloni al n°1 del mondo un paio di giorni fa, è stata prova di una nuova dimensione tennistica. Testa e tennis, la ricetta di Davidovich oggi, che per avere la meglio su Fritz ha dovuto giocare una partita tutt’altro che banale; anche per l’americano è pur sempre il n°4 della race – meglio di lui solo Nadal, Alcaraz e Medvedev. Davidovich ne è uscito in rimonta e dopo un primo set che avrebbe steso in tanti. Un 6-2 pesante, ma falso. Il rubio di Malaga aveva avuto palla break in tutti i turni di servizio di Fritz, ma l’americano non solo si era sempre salvato, ma lo aveva beffato, a sua volta, su ogni sua chance di break possibile. Davidovich non si è scomposto, ha alzato la testa e continuato a giocare un tennis difensivamente eccellente e rapido nel suo contrattacco. Un break a fine secondo set, per poi chiudere – non senza difficoltà – nel game successivo. Al terzo un iniziale altalena con 4 break consecutivi tra i due, ma dal 3-3 Davidovich ha cambiato marcia, sfruttando anche le fatiche di Fritz, già reduce dalle battaglie con Catarina, Cilic e Korda. Insomma, ha lo spagnolo ha vinto appunto con testa e tennis. E ora si gode l’accesso in semifinale, dove potrà giocarsela in ogni caso: ad attenderlo infatti uno tra Dimitrov e Hurkacz. Continuare a sognare non è vietato.

