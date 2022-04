Il campo Centrale di Monte Carlo attende intrepido il big match di giornata: Jannik Sinner, accreditato della testa di serie numero 9, affronta il russo Andrey Rublev che nel Principato l'anno scorso ottenne la finale. Entrambi giungono a questo incontro dopo un percorso tortuoso: Sinner sembrava spacciato contro Coric e ha fatto lo stretto necessario per superare Ruusuvuori , mentre Rublev ha rimontato De Minaur con moltissima fatica.

I PRECEDENTI

Ad

C'è un solo scontro diretto fra i due degno di essere citato, ed è anche piuttosto rassicurante: l'anno scorso a Barcellona l'azzurro annichilì Rublev con un secco 6-2 7-6 in condizioni analoghe a quelle di Monte Carlo. Nel 2020 a Vienna vinse Rublev, ma la partita durò sultanto tre game a causa del ritiro di Sinner.

ATP, Monte Carlo Musetti fa sognare, domani Schwartzman: quando e dove vederla UN' ORA FA

Jannik Sinner Credit Foto Getty Images

DOVE VEDERLA IN TV

Sinner-Rublev si giocherà giovedì 14 aprile sul Campo Ranieri III di Monte Carlo, l'orario è da definire ma sarà il quarto match dalle ore 11, in chiusura di programma. E' possibile seguire l'incontro attraverso Sky Sport con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis mentre la diretta streaming è affidata a Sky Go e Now. Inoltre, anche Eurosport seguirà il match attraverso la consueta diretta scritta.

Sinner da favola: il rovescio in corsa vale il break

ATP, Monte Carlo Lungolinea fotonico di Musetti: riguarda il colpo da urlo 3 ORE FA