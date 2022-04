dall'inviato a Monte Carlo - Jannik Sinner si impone per la 4a volta su 4 incroci contro il finlandese Emil Ruusuvuori: per l'azzurro successo in 2 set, 7-5 6-3. Sinner vola così agli ottavi di finale: sfiderà Rublev o de Minaur.

