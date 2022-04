secondo match dalle 11. E' tornata la terra, è tornato Lorenzo Musetti. La vittoria con Auger-Aliassime è un vero capolavoro , ma l'appetito vien mangiando: ad attenderlo per un posto nei quarti c'è Diego Schwartzman, che sul rosso quest'anno ha già raccolto una semifinale a Cordoba e due finali, a Rio e Buenos Aires. Sarà il

I PRECEDENTI

Ad

Lorenzo Musetti ha già affrontato Diego Schwartzman ad Acapulco l'anno scorso, in un torneo che gli consentì un considerevole balzo in avanti in classifica. Il cemento outdoor messicano è piuttosto lento, Musetti vinse 6-3 2-6 6-4, ma l'argentino sulla terra battuta è fatto di un'altra pasta.

Lorenzo Musetti, Monte Carlo 2022

DOVE VEDERLA IN TV

Musetti-Schwartzman si giocherà giovedì 14 aprile sul campo dei Principi, l'orario è da definire ma sarà il secondo match dalle ore 11. E' possibile seguire l'incontro attraverso Sky Sport con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis mentre la diretta streaming è affidata a Sky Go e Now. Inoltre, anche Eurosport seguirà il match attraverso la consueta diretta scritta.

