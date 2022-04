dall'inviato a Monte Carlo - La formula magica per il tennis non esiste, nemmeno se ti chiami Novak Djokovic. Anche per il n°1 del mondo il concetto di “non giocare, rientrare e fare come se nulla fosse”, non è applicabile. E’ chiaramente questo strano 2022 del serbo a dircelo. Quattro partite giocate, due sconfitte. La prima contro il modesto Jiri Vesely al torneo di Dubai il 27 febbraio. L’altra oggi, al rientro, dopo un mese e mezzo, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina.

Non certo un fenomeno della racchetta, l’iberico. Certamente un buon giocatore, specie su questa superficie, dove lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale sia qui che al Roland Garros. Eppure c’è stato tanto Djokovic “troppo brutto” per essere vero. Un Nole irriconoscibile: legato in campo e a lungo cortissimo con le sue traiettorie; falloso nei momenti chiave, incapace di azzannare alla giugulare gli avversari quando era il momento giusto, come sempre fatto nella carriera. E non è un caso che Djokovic abbia chiuso questa partita perdendo per ben 9 volte il servizio: episodio mai successo nell’intera carriera del serbo nel partite al meglio dei tre set. Il vento, certamente, non è stato d’aiuto nella gestione di questo match, ma non si può certo imputare tutto alle questioni meteo.

