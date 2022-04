G. Dimitrov b. C. Ruud 6-3 7-5

Ruud si era salvato in extremis ieri contro Rune, oggi nulla ha potuto di fronte a un Grigor Dimitrov apparso in grande spolvero. Il bulgaro s'impone 6-3 7-5 e prova a svoltare una stagione che fatta eccezione per i quarti di finale raggiunti a Indian Wells è piuttosto disastrosa. Ai quarti di finale affronterà il vincente tra Hurcacz e Ramos. Le particolari condizioni di Monte Carlo, terra battuta al livello del mare, agevolano molto i giocatori versatili a tutto campo come Dimitrov e il nostro Lorenzo Musetti: hanno più tempo a disposizione per tessere le loro trame e variare il gioco. Il primo parziale scorre via molto rapido, il bulgaro si affida a un ottimo rendimento con la prima di servizio (93% di punti vinti nella partita) e chiude agevolmente 6-3. Nel secondo set il vento cala e si prosegue senza alcuna occasione di break sino al 6-5. Crollo verticale del norvegese che improvvisamente si ritrova 0-40 e Dimitrov chiude al terzo set-point. Il torneo perde un altro pezzo importante dopo il numero uno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che era da considerare parte del roster di favoriti per lo straordinario momento di forma, il numero quattro del seeding, specialista del rosso, Casper Ruud.

Grigor Dimitrov, Monte Carlo 2022 Credit Foto Getty Images

S. Tsitsipas b. L. Djere 7-5 7-6(1)

Continua il percorso di Stefanos Tsitsipas verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Un percorso finora netto, in quanto ha passeggiato contro un Fognini piuttosto dimesso al primo turno e oggi ha gestito d'esperienza la sempre insidiosa solidità del serbo Djere, battuto con un tiratissimo 7-5 7-6. Partita che si è giocata molto nei turni di servizio, un solo break spezza l'equilibrio nel primo set, mentre nel secondo il serbo tiene botta fino al tiebreak, dove alza bandiera bianca, in preda anche a un leggero affaticamento muscolare che lo limita nei movimenti. Tra le statistiche balza all'occhio il 36% di punti vinti con la seconda da Djere, a indicare che è sempre stato il greco a rendersi più pericoloso in ottica break, nonostante alcuni problemi in impostazione con il dritto.

