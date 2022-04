dall’inviato a Monte Carlo - Può essere un’incognita un avversario conosciuto quando ancora i ruoli erano invertiti? All’accademia di Riccardo Piatti, ormai qualche anno fa, Jannik Sinner era la giovanissima promessa ma l’uomo che già aveva scalato – e in fretta – le classifiche del tennis mondiale era stato Borna Coric. Novembre ’96 il croato, agosto 2001 il nostro Jannik; in quel di Bordighera un giovanissimo Sinner ha visto, conosciuto e scambiato più di qualche volta con Coric. I ruoli però negli ultimi anni si sono invertiti. Coric, alle prese con enormi guai fisici culminati con un’operazione alla spalla destra che l’ha tenuto fuori da marzo 2021 a qualche settimana fa, ha smesso di essere la ‘next big thing’ del tennis mondiale. Ruolo passato sulle più giovani spalle di Sinner – e non solo – nella costante bulimia mediatica che fagocita inevitabilmente tutti: stelle, presunte tali e meteore. Eppure oggi, come terzo match sul centrale, Sinner si presentava con tante incognite a questa partita. In primis che tipo di Coric avrebbe trovato dall’altra parte, con il croato con 2 partite ufficiali negli Stati Uniti dopo un anno e mezzo di nulla; e poi con se stesso. In fondo anche l’azzurro arrivava qui con le incognite fisiche che già a Miami l’avevano costretto al ritiro immediato con Cerundolo. Ne è venuta fuori, inevitabilmente, anche in questo caso, una partita non certo da consegnare agli annali del tennis. Sinner ha gestito tutto sommato bene un buon avvio di Coric, anche se fin da subito qualche problemino al servizio si è visto. Nonostante questo l’azzurro ha controllato con un singolo break il primo parziale, chiudendo per 6-3. I problemi, casomai, per Sinner, sono arrivati da metà secondo set, quando l’azzurro ha iniziato ad accusare un fastidio agli addominali.

L’ingresso del fisioterapista sul 5-2 a favore di Coric non ha lasciato trasparire nulla di buono per Sinner, che da smorfie e body language ha fatto presagire il peggio. Eppure... Eppure una mano l’ha data Coric. In primis non convertendo la palla break del primo game del terzo set; e poi incappando in un gioco horror – perso a zero – che ha evidentemente cancellato i dolori di Sinner e lanciato l’azzurro verso una vittoria a quel punto insperata per quanto successo solo qualche minuto prima.

Il finale dunque ha detto Sinner: 6-3 2-6 6-3. Al secondo turno troverà Otte o Ruusuvuori. Il primo dentro come lucky loser dopo il forfait del pomeriggio di Garin (che reduce dalla semifinale a Houston ha evidentemente evitato un viaggio intercontinentale), il secondo dallo scalpo – sofferto – di Cobolli all’ultimo turno delle qualificazioni. Vedremo se e come, Sinner, riuscirà a gestire anche queste, di incognite, sulla sua strada.

