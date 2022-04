dall'inviato a Monte Carlo - Una striscia di 5 sconfitte consecutive negli ultimi due mesi, ma Lorenzo Sonego riparte dall’amata Monte Carlo. Torneo che per primo, nel 2019, ne sottolineò le ambizioni di gloria del piemontese, capace di lanciarsi fino ai quarti di finale e da lì di costruirsi la classifica che ancora oggi conosciamo. Dal 14 febbraio in poi però, dopo la vittoria al primo turno di Rio de Janeiro con Djere, Sonego aveva raccolto pochino. Anzi, zero, se ci riferiamo allo swing americano, con due sconfitte al primo turno e il ko persino in Coppa Davis col modesto slovacco Horansky. In una giornata caratterizzata dal forte vento però Sonego, sul campo dei Principi, ha gestito bene tutto il complesso. Le condizioni e soprattutto le ambizioni di Ilya Ivashka, numero 44 del mondo; oggi però non in grandissimo spolvero.

Sonego infatti si è limitato a una partita solida, gestendo bene quei 2-3 momenti che hanno indirizzato a suo favore la sfida. In primis il break nel quarto game, per il 3-1 che Sonego che ha poi gestito fino alla fine; e poi a inizio secondo set, quando nonostante la risalita da 0-40 di Ivashka nel suo primo turno di battuta, Sonego ha breakkato alla quinta chance a disposizione, costruendosi il gap poi portato fino alla fine.

Questi gli highlight del match, che dal punto di vista tecnico invece non ha regalato grandissimi spunti. Sonego è stato più solido col suo solito schema servizio-dritto, mentre Ivashka ha perso il rovescio in un momento di rottura prolungato a metà del primo set. Il bielorusso non ha fatto vedere insomma il suo tennis migliore, giocando un match davvero troppo altalenante per prova a impensierire un buon Sonego. E così, a fine partita, per Lorenzo, è scattato un bel sorriso. Quello tipico di chi ha ritrovato sensazioni e perché no un po’ di fiducia; quello di chi sa che in ogni caso potrà giocarsela al secondo turno. Sulla strada del piemontese, infatti, uno tra Djere e Cressy. Il serbo evoca ricordi dolci, con appunto la fresca vittoria in Brasile ma soprattutto il titolo ATP 250 vinto lo scorso anno a Cagliari. Il secondo, eventualmente, un avversario insidioso ma non certamente impossibile.

