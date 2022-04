L'apertura di programma sul Campo Ranieri III è, ad oggi, il match del torneo, forse dell'anno. I due giovani talenti hanno espresso un livello di gioco elevato, nonostante le condizioni climatiche avverse e una scarsa efficacia del dritto. Nel primo set l'americano è chirurgico nello sfruttare ogni occasione utile, 3 su 3 con le palle break, ma lo spagnolo trascina al tiebreak l'americano con il suo ormai noto spirito combattivo; qui tuttavia alcune scelte poco felici, in particolare una smorzata di dritto completamente fuori contesto, consegnano il primo set all'americano.

Sebastian Korda, Monte Carlo 2022 Credit Foto Eurosport

Il cambio di rotta è atteso e inevitabile, tuttavia il classe 2000 di Bradenton rimane avvinghiato al match e non molla un centimetro, tra mille acrobazie e rincorse, affidandosi a un ottimo rendimento con la prima di servizio (76% di punti vinti nel secondo parziale). Lo spagnolo non converte tre set point nel decimo game, ma nel tiebreak è più intraprendente e riesce a prolungare la battaglia. Il vento mescola moltissimo le carte in tavola, è sorprendente vedere l'americano molto spesso nei pressi della rete. A questo punta la sorti del match sono in bilico, le prospettive vengono ribaltate di continuo: Alcaraz allunga sul 2-0 e l'inerzia sembra passata dalla sua, ma Korda riacquista fiducia con il dritto e in un attimo sale 3-2. Nel fatidico settimo game Korda vince tre punti in fila uno più bello dell'altro: passante di rovescio in corsa "alla Djokovic", altro tracciante di dritto in corsa al termine di uno scambio interminabile, e infine gioca serve and volley con audacia. Nell'ottavo game arriva il break, Korda tentenna nuovamente al momento di chiudere ma riesce a recuperare da 0-30 e a chiudere una delle più belle vittorie della sua carriera. A fare la differenza, nuovamente, alcune magistrali e coraggiose discese a rete. Alla vigilia di Monte Carlo pregustavamo già il quarto di finale tra Djokovic e Alcaraz, e invece sono usciti entrambi all'esordio, lasciando molto scompiglio nella parte alta. L'americano adesso se la vedrà con il vincente tra Fritz e Cilic

