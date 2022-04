Tennis

TENNIS - Novak Djokovic: "Userò la polemica dei mesi scorsi come benzina per darmi forza"

TENNIS, MONTE CARLO - Novak Djokovic racconta in conferenza stampa il periodo di inattività, le polemiche nei suoi confronti e il ritorno come Numero 1 al mondo: "Sono sorpreso d'essere il Numero 1 senza aver giocato nemmeno una partita. Userò la polemica dei mesi scorsi come carburante per darmi forza".

