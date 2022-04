Con qualche acciacco, forse non mostrando il suo migliore tennis, macontinua a vincere. 22 partite in questo 2022, solo tre sconfitte: Tsitsipas in Australia, Hurkacz a Dubai e Cerundolo a Miami. Cambino le superfici, cambiano gli avversari, ma l'altoatesino c’è. Contro il russo Rublev, l'allievo di Simone Vagnozzi vince una partita dopo 2 ore e mezza di lotta, in rimonta, col punteggio di 5-7 6-1 6-3 , e raggiunge un traguardo speciale:dopo i due conquistati a Miami (’21 e ’22); ovviamente il primo a MonteCarlo. Ecco i colpi migliori del match di giovedì: