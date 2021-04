Giunto in sala stampa per la consueta videoconferenza con i cronisti, il polacco però si è trovato ad essere completamente ignorato da tutti i giornalisti – sia connazionali che esteri – che non gli hanno rivolto nemmeno una domanda. Il moderatore in sala stampa ha provato a chiedere a più riprese l’attenzione dei colleghi in collegamento ma nessuno ha preso la parola per la sorpresa di Hurkacz che ha provato a prenderla col sorriso esclamando “Ok, nessuna domanda, bella conferenza. Grazie a tutti...”. E poi rincarando la dose con un laconico: "Una conferenza stampa senza domanda, questa è una cosa inedita..."

Hurkacz snobbato, la conferenza dura solo 40 secondi!

Nonostante Hurkacz l'abbia presa sul ridere, assistere a una conferenza stampa senza domande è sempre triste perché rappresenta un po' una mancanza di rispetto verso chi gioca e presenzia in sala stampa dopo aver fatto il proprio dovere in campo. Recentemente, facendo un parallelo con un altro sport, anche Sergio Conçeicao nella conferenza stampa post Juventus-Porto è successo di vivere una simile situazione. Al tecnico lusitano del Porto non fu posta nemmeno una domanda nonostante l’impresa di aver eliminato CR7 e compagni dalla Champions League, una mancanza di rispetto che fece spazientire non poco l'ex centrocampista di Inter e Lazio.

Conceiçao, zero domande dopo la Juve: "Neanche in portoghese?"

