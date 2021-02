Lorenzo Sonego deve arrendersi in due set al n.15 del mondo David Goffin, nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier (Francia). L’azzurro è stato sconfitto sul punteggio di 6-4 6-4 dal belga non trovando le soluzioni per fare male all’avversario e non avendo la necessaria freddezza nei momenti topici del match. Il piemontese ha concluso con 5 ace, il 64% delle prime di servizio in campo, da cui ha raccolto il 72% dei quindici, ma non avendo un rendimento all’altezza con la seconda (42%). Importante anche il dato delle palle break sfruttate da Lorenzo (25%), contro quello di Goffin (67%). In definitiva, il tennista del Bel Paese in risposta ha ottenuto il 31% dei punti contro il 38% del 30enne nativo di Liegi.