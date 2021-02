Andy Murray non giocherà il Challenger di Biella 2. Lo scozzese, che la scorsa settimana ha perso la finale con l’ucraino Illya Marchenko, ha deciso di non disputare il secondo dei quattro tornei in terra piemontese, scegliendo di dirigersi direttamente verso Montpellier. L’ex numero 1 del mondo, come noto, ha infatti ricevuto una wild card dal torneo francese, e non c’è nessun infortunio alla base del forfait biellese, semmai, la voglia mista alla necessità di presentarsi senza correre alcun particolare rischio in terra transalpina.