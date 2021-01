Il torneo ATP 250 di Montpellier, posizionato in calendario subito dopo gli Australian Open, ha rilasciato la propria entry list, naturalmente soggetta a modifiche in funzione dei risultati dello Slam australiano, rispetto al quale si pone nella settimana successiva. Saranno due gli italiani al via, salvo ripensamenti: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, entrambi indicati nella lista che l’Open Sud de France ha rilasciato in serata. Il numero 3 d’Italia è in procinto di affrontare i tornei a Melbourne con il ruolo di testa di serie nello Slam down under, mentre l’altoatesino, che gli è poco distante in classifica, ha bisogno di un forfait per seguire il suo connazionale.