Mannarino, soprattutto per la prima ora di gioco. Il francese è poi crollato alla distanza e così l’altoatesino, con una prestazione in crescendo, è riuscito a staccare il pass per il turno successivo. 5 vittorie consecutive, 9 nelle ultime 10 (l’unica sconfitta contro Djokovic a Wimbledon), l’italiano è senza dubbio tra i tennisti più in forma del circuito. Ora dovrà affrontare Pablo Carreño-Busta, un rivale assai insidioso. Lo spagnolo dopo la finale persa a Bastad e un deludente torneo di Amburgo, si è presentato in Canada in ottime condizioni ed ha sorpreso tutti eliminando in due set Matteo Berrettini. Una meteora? Forse no, perché si è subito confermato con un’altra grande prestazione contro Holger Rune. Ha impiegato addirittura meno di un’ora per sbarazzarsi del danese. Jannik Sinner ha dovuto lottare più del previsto per accedere agli ottavi di finale dell' ATP 1000 di Montreal . L’azzurro infatti ha trovato di fronte a sé un ottimo, soprattutto per la prima ora di gioco. Il francese è poi crollato alla distanza e così l’altoatesino, con una prestazione in crescendo, è riuscito a staccare il pass per il turno successivo.(l’unica sconfitta contro Djokovic a Wimbledon), l’italiano è senza dubbio tra i tennisti più in forma del circuito. Ora dovrà affrontare, un rivale assai insidioso. Lo spagnolo dopo la finale persa a Bastad e un deludente torneo di Amburgo, si è presentato in Canada in ottime condizioni ed ha sorpreso tutti eliminando in due set Matteo Berrettini. Una meteora? Forse no, perché si è subito confermato con un’altra grande prestazione contro Holger Rune. Ha impiegato addirittura meno di un’ora per sbarazzarsi del danese.

Ad

Il match tra Sinner e Carreño-Busta dunque non si può assolutamente perdere. E’ leggermente favorito l’azzurro vista la grande condizione fisica, la fiducia che ha acquisito e l’ampio ventaglio di colpi che ha dimostrato di possedere. Tuttavia, se lo spagnolo dovesse tornare in campo come ha giocato le prime due partite, l'incontro potrebbe diventare una maratona alla pari. Le due volte che si sono affrontati in passato, sempre sul cemento, hanno regalato spettacolo in due vere battaglie: a Rotterdam nel 2020 ha vinto Carreno-Busta, a Miami quest’anno ha trionfato Sinner. Partite molto lunghe, circa di tre ore.

ATP, Montreal Mannarino parte forte, poi esce Sinner: Jannik vola agli ottavi 16 ORE FA

QUANDO E A CHE ORA SARÀ SINNER-CARREÑO-BUSTA?

Il match valevole per gli ottavi di finale si terrà venerdì 12 luglio sul Campo Centrale dopo Monfils-Draper che inizierà non prima delle 01.00 italiane. Dunque, il match dell’azzurro potrebbe iniziare intorno alle 03:00.

MONTREAL 2022 – SINNER-CARREÑO-BUSTA, DOVE VEDERLA IN TV

Il torneo ATP 1000 di Montreal è visibile in diretta su Sky Sport, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e NOW.

IL PERCORSO DI JANNIK SINNER

Primo turno – Bye

Secondo turno – vs Mannarino (Fra): 2-6, 6-4, 6-2

IL PERCORSO DI CARREÑO-BUSTA

Primo turno – vs Berrettini (Ita): 6-3, 6-2

Secondo turno – vs Rune (Den): 6-0, 6-3

QUOTE

Sisal – vittoria Sinner (1) 1.45; vittoria Carreño-Busta (2) 2.75

Eurobet – vittoria Sinner (1) 1.43; vittoria Carreño-Busta (2) 2.70

Alcaraz: "La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis"

ATP, Montreal Jannik Sinner diventa maestro, lezione indimenticabile a un bimbo 07/08/2022 A 12:33