In queste settimane di allenamenti è andato tutto bene - spiega -. Quattro giorni fa ho iniziato ad allenare anche il servizio e ieri, dopo l'allenamento, ho avuto un piccolo fastidio che c'era ancora oggi (venerdì, ndr). Abbiamo deciso di non recarci a Montreal e di continuare con gli allenamenti senza sforzarci. Spero di giocare ancora a Montreal, un torneo che amo e che ho vinto cinque volte davanti a un pubblico che mi ha sempre accolto con grande affetto. Non ho altra scelta che essere prudente a questo punto e pensare alla salute". Nadal, lo ricordiamo, era stato costretto a ritirarsi Rafa Nadal non parteciperà al Masters 1000 di Montreal : è stato lo stesso tennista maiorchino ad annunciarlo con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter: "- spiega -.". Nadal, lo ricordiamo, era stato costretto a ritirarsi nel corso dell'ultima edizione di Wimbledon a causa di uno strappo ai muscoli addominali che gli aveva impedito, dopo avere eliminato Taylor Fritz ai quarti di finale, di scendere in campo in semifinale contro Nick Kyrgios.

Il forfait di Nadal segue a stretto giro di posta quello di Novak Djokovic: al pari del maiorchino anche il serbo, infatti, non farà parte del tabellone principale del Masters 1000 canadese, sebbene se per un motivo decisamente diverso. Il 21 volte campione slam e fresco vincitore di Wimbledon non può infatti entrare in Canada in quanto non vaccinato contro il Covid-19. L'ingresso sul territorio canadese è vietato agli stranieri che non si sono sottoposti al ciclo di vaccinazione.

