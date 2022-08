Una giornata difficile per gli organizzatori e gli spettatori del Masters1000 di Montreal (Canada). Sul cemento canadese previsti tanti incontri di un certo spessore, validi per il primo turno dell’importante torneo nordamericano. Tra questi anche la sfida tra Fabio Fognini e il danese Holger Rune.

Il ligure (n.60 del mondo) è stato costretto a passare dalle qualificazioni per conquistarsi la presenza nel tabellone principale. Un Fognini che, pur a corrente alternata nel suo tennis, ha trovato il modo per centrare questo obiettivo e la sfida generazionale con Rune ha un suo fascino, visto quanto ha fatto soprattutto in primavera il n.26 del ranking, parlando di un classe 2003.