Tennis

ATP1000 Montreal, Matteo Berrettini avvisa gli avversari: "Dopo lo stop di Wimbledon ho ancora più fame agonistica"

TENNIS - Lunedì 8 agosto prende il via il torneo ATP1000 di Montreal. Gli italiani in tabellone sono tre: Sinner, Fognini e Berrettini. Quest'ultimo non si è sbilanciato sui propri obiettivi però è tornato a parlare dello stop di Wimbledon. "Non è stata facile da digerire", ha affermato, e ha aggiunto: "Ho usato quei momenti per ricaricarmi e per avere ancora più fame agonistica".

