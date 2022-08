Teste di serie da una parte, figure non proprio previste alla vigilia dall’altra. E anche tra i facenti parte del seeding era difficile immaginare, al Masters 1000 di Montreal, l’approdo in semifinale di coloro che sono effettivamente giunti a questo penultimo atto. Una cosa è certa: in Canada ci sarà un nuovo campione. Poteva esserci Nick Kyrgios , ma l’australiano, per un set, si è ritrovato in una versione un po’ vecchio stile, finendo per perdere contro il numero 8 del tabellone, il polacco Hubert Hurkacz, per 7-6(4) 6-7(5) 6-1. Vale la pena notare come l’approdo al tie-break del primo set non abbia richiesto che poco più di mezz’ora, e le cose non sono state tanto diverse nel secondo. Per Hurkacz ci sarà la sfida con il norvegese Casper Ruud , che nella sfida più quotata di giornata ha travolto il canadese Felix Auger-Aliassime in un’ora e 12 minuti: 6-1 6-2.