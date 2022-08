Si è conclusa la seconda giornata del tabellone principale del torneo ATP di Montreal, in Canada; appuntamento non proprio da ricordare per ora per l’Italia, che ha visto eliminati sia Matteo Berrettini che Fabio Fognini in maniera netta da Pablo Carreno Busta e da Holger Rune.

Continua il gran momento di Nick Kyrgios: dopo il successo nell’ATP di Washington è riuscito nuovamente ad esprimere la sua fame agonistica superando in maniera piuttosto convincente un giovane in piena rampa di lancio come Sebastian Baez e guadagnandosi il diritto di giocare con Daniil Medvedev al turno successivo.

Tra i giocatori di spicco quest’oggi impegnati, vittorie alquanto morbide sia per Cameron Norrie, che sbriga la pratica Brandon Nakashima con un doppio 6-4, che per Taylor Fritz, capace di giganteggiare su Andy Murray. Ad affrontarli saranno Botic Van De Zandschulp, convincente su Miomir Kecmanovic, e Frances Tiafoe, che ha dovuto sudare con Benjamin Bonzi.

Nelle altre partite, avanza anche Hubert Hurkacz, che è riuscito a spegnere il fuoco di Emil Ruusuvuori, da sempre giocatore alquanto fastidioso. Nella appassionante lotta tra Denis Shapovalov ed Alex De Minaur è l’australiano ad avere la meglio, mentre Gael Monfils suda freddo con lo spagnolo Pedro Martinez, riuscendo ad avere la meglio solo al terzo. Adrian Mannarino sarà invece l’avversario di Jannik Sinner, vincendo il derby transalpino con Arthur Rindercknech.

ATP MONTREAL 2022, I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

P. Carreno Busta b. M. Berrettini 6-3 6-2

T. Paul b. V. Pospisil 6-4 6-4

M. Cilic b. B. Coric 6-3 6-2

M. Cressy b. A. Karatsev 6-4 6-4

G. Monfils b. P. Martinez 7-6 3-6 6-2 G. Dimitrov b. A. Galarneau 6-4 7-5 A. Mannarino b. A. Rinderknech 6-3 6-3 D. Evans b. F. Krajinovic 6-2 1-6 6-0 J. Draper b. H. Gaston 6-2 6-3 A. De Minaur b. D. Shapovalov 7-5 7-6 N. Kyrgios b. S. Baez 6-4 6-4 H. Rune b. F. Fognini 6-3 7-5 F. Tiafoe b. B. Bonzi 6-7 7-5 6-3 R. Bautista b. M. Giron 7-6 6-3 C. Norrie b. B. Nakashima 6-4 6-4 Y. Nishihoka b. B. Paire 6-2 6-3 T. Fritz b. A. Murray 6-1 6-3 B. Van De Zandschulp b. M. Kecmanovic 6-1 7-5 D. Schwartzman b. A. Davidovich Fokina 1-6 6-3 6-4 A. Ramos b. D. Goffin 7-6 6-2 H. Hurkacz b. E. Ruusuvuori 6-3 6-7 6-2

