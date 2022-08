Nick Kyrgios sembra davvero pronto a togliersi la maschera di talento dannato, baciato da un talento smisurato da madre natura ma capace di tradire sempre le attese, trovando un modo nuovo per rovinare tutto con un colpo di testa o una mattana delle sue. A 27 anni il ragazzo di Canberra è, che ci crediate o no, il giocatore più consistente di questo rovente mese d’agosto del circuito ATP e lo ha confermato anche al Masters 1000 di Montreal cogliendo la 14esima vittoria in 15 incontri disputati La finale di Wimbledon non è stata un caso isolato.sembra davvero pronto a togliersi la maschera di talento dannato, baciato da un talento smisurato da madre natura ma capace di tradire sempre le attese, trovando un modo nuovo per rovinare tutto con un colpo di testa o una mattana delle sue. A 27 anni il ragazzo di Canberra è, che ci crediate o no, il giocatore più consistente di questo rovente mese d’agosto del circuito ATP e lo ha confermato anche al Masters 1000 di Montreal cogliendo la 14esima vittoria in 15 incontri disputati contro il numero uno del mondo , Daniil Medvedev.

Un successo in rimonta prestigioso che conferma lo stato di grazia di un giocatore che negli ultimi 10 giorni fra singolare e doppio è stato capace di portarsi a casa 11 vittorie tra singolare e doppio, riuscendo anche nell’impresa di mettere le mani sul titolo bis a Washington, dominando sia il torneo singolare che quello in doppio. Ora Kyrgios, che attende il fraterno amico De Minaur agli ottavi, sembra avere la consapevolezza di aver trovato la retta via, la celebre ‘bolla’ che ti può aiutare a non perdere la bussola, anche nei momenti complicati come nel primo set – perso 6-7 - e di trovare un modo per girare a suo favore l’inerzia della partita facendo proprio il secondo e terzo parziale. E l’impressione è che a poco meno di due settimane dallo start dello US Open, Kyrgios possa essere più che un semplice outsider ma un potenziale pretendente serio per l’ultimo Slam di questo 2022, in cui Nick sta giocando il suo miglior tennis della carriera.

