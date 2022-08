Jannik Sinner si è schiantato contro il muro eretto da Pablo Carreno Busta, sempre di più giustiziere degli italiani nel . , lo spagnolo si è ripetuto anche negli ottavi contro l’altoatesino, che non ha davvero avuto scampo nel 6-2 6-4 con cui il numero 23 del mondo si è imposto. Una prestazione sicuramente opaca quella di Sinner, condita dai tanti errori non forzati (25). Lo stesso Jannik ha parlato del suo match, come riporta Ubitennis, facendo ampiamente autocritica: "Davvero oggi non sono riuscito a trovare nessuna soluzione, un po’ come è successo a Madrid (nella sfida con Auger-Aliassime, ndr) ho giocato male, lui ha sbagliato poco e ha servito bene". sempre di più giustiziere degli italiani nel Masters 1000 di Montreal Dopo aver eliminato al primo turno Matteo Berrettini , lo spagnolo si è ripetuto anche negli ottavi contro l’altoatesino, che non ha davvero avuto scampo nel 6-2 6-4 con cui il numero 23 del mondo si è imposto. Una prestazione sicuramente opaca quella di Sinner, condita dai tanti errori non forzati (25). Lo stesso Jannik ha parlato del suo match, come riporta, facendo ampiamente autocritica: "(nella sfida con Auger-Aliassime,".

Sinner prosegue nell’analizzare la sua partita e cosa non ha funzionato contro lo spagnolo: “Io non ho servito benissimo soprattutto nel primo set e ho sbagliato tante palle, in particolare di dritto, cosa che non mi succede quasi mai. Sono andato completamente fuori ritmo e fuori tempo con qualsiasi colpo”

Un match da dimenticare in fretta in vista poi dei prossimi appuntamenti, che saranno il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli US Open: “C’è davvero poco da salvare di questa partita, a parte forse due belle volée che rimangono lì isolate”.

