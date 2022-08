Fabio Fognini (n.55 del ranking) nel primo turno delle qualificazioni al Masters1000 di Montreal (Canada). Nel torneo che annovera già due italiani nel tabellone principale, Kelsey Stevenson per 6-3 6-1. Tutto abbastanza facile per(n.55 del ranking) nel primo turno delle qualificazioni al(Canada). Nel torneo che annovera già due italiani nel tabellone principale, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini , il ligure ha come obiettivo quello di essere anch’egli nel main draw. Un primo passo è stato fatto con il successo netto contro il canadeseper

Una partita in cui si è vista la differente statura tecnica tra i due tennisti, con il padrone di casa che occupa attualmente la posizione n.823 del mondo. Per Fognini dunque ci sarà da affrontare nella sfida decisiva per la qualificazione al tabellone principale il tedesco Daniel Altmaier (n.79 del ranking) che sempre in due set (6-3 6-4) ha avuto la meglio sull’altro canadese Jaden Weekes.

Nel primo set il giocatore di Arma di Taggia ha messo fin da subito sotto pressione il rivale, costretto a salvare due palle break. Un appuntamento solo rimandato visto che Fognini, senza concedere un quindici, ha strappato a zero la battuta al canadese nel settimo game. Una serie positiva riverberatasi nel nono gioco quando l’azzurro ha concesso il bis e fatto calare il sipario nel turno al servizio dell’avversario sul 6-3.

Nel secondo set Fognini ha continuato a macinare il proprio tennis di qualità e con alcune accelerazioni delle sue ha ottenuto il break nel quarto game. Una piccola distrazione c’è stata per Fabio nel game successivo, dovendo annullare due palla del contro-break, ma il momento è stato pienamente assorbito. Il ligure, infatti, ha fatto capire al suo rivale che ci fosse poco da fare e con grande profondità nei suoi colpi ha conquistato il secondo break della frazione nel sesto game e mandato i titoli di cosa nel settimo sul 6-1.

Guardando le statistiche, l’italiano ha realizzato 2 ace, raccogliendo l’82% dei punti con la prima di servizio e il 65% con la seconda. Elevata la percentuale di punti in risposta alla seconda di Stevenson pari al 65% di efficienza.

