Saranno tre gli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di Montreal. A Jannik Sinner e Matteo Berrettini, si è aggiunto anche Fabio Fognini, che è riuscito a superare le qualificazioni. Nel turno decisivo il ligure ha sconfitto in tre set il tedesco Daniel Altmaier, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Una partita vinta nonostante i dieci falli commessi per un Fognini, che ha servito solamente il 50% di prime in campo. In questi frangenti, però, l’azzurro ha anche ottenuto il 73% dei punti. Il ligure ha fatto la differenza sicuramente nei turni in risposta, sfruttando anche i problemi di Altmaier con la seconda (appena il 39% dei punti vinti).

La cronaca del match

Ottimo avvio di partita per Fognini, che ha strappato il servizio nel terzo gioco all’avversario. Il ligure ha mantenuto il vantaggio, arrivando anche sul 5-3 dopo aver salvato tre palle per il controbreak ad Altmaier. Scampato il pericolo, il nativo di Arma di Taggia toglie ancora il servizio al tedesco e chiude sul 6-3.

Il secondo set segue l’andamento dei servizi. I due tennisti tengono abbastanza agevolmente i propri turni di battuta, fino al nono game, dove Fognini ha un passaggio a vuoto. Il ligure perde, infatti, a zero il servizio, permettendo ad Altmaier di conquistare il break e poi di vincere il secondo set sul 6-4.

Fognini difende subito una palla break in apertura di terzo set e nel gioco successivo trova il break, che lo proietta sul 3-0. Il ligure ha in mano il controllo della partita e non concede nuovamente occasioni ad Altmaier. Fognini toglie ancora il servizio nell’ottavo game e chiude il set sul 6-2, staccando il biglietto per il tabellone principale.

